С 1 сентября тульским школьникам увеличат количество уроков истории

Учебный материал будет основан на едином государственном учебнике.

Министерство просвещения РФ объявило о значительных изменениях в школьной программе, направленных на модернизацию образовательного процесса и подготовку учеников к успешной социализации и профессиональному будущему, рассказали в региональном министерстве образования.

Так, с 1 сентября 2026 года увеличится количество уроков истории в российских школах. Учебный материал будет основан на едином государственном учебнике.

В школах вводится обязательный курс «Россия — мои горизонты», призванный помогать ученикам определиться с профессией и жизненным путём. Этот курс направлен на формирование осознанного выбора будущих профессий и жизненных целей.

В образовательные программы включены фильмы из списка 100 картин, рекомендованных Минпросвещением. Просмотр фильмов станет важной составляющей воспитания патриотизма и культуры.

Запланировано массовое посещение школьниками музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Крыму. Мероприятие пройдёт в рамках федерального проекта «Мы вместе», охватывающего 48 регионов России.

С 2027 года вводится новый федеральный образовательный стандарт, предусматривающий обучение работе с современными технологиями, включая искусственный интеллект. Будут созданы инженерные классы, направленные на подготовку специалистов будущего.

Стоит отметить, что чиновники сделали акцент на профилактике девиантного поведения и создании безопасной обстановки в школах. Внедряются рекомендации Минпросвещения по воспитательному процессу и контролю за поведением учеников.