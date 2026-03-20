В Белоусовском парке пройдёт весенняя эстафета

В воскресенье, 19 апреля, в ЦПКиО им. Белоусова состоится «Эстафета Весна 2026». Для участников подготовлены дистанции на любой вкус и уровень подготовки:
- 400 м – для самых юных спортсменов,
- 700 м – отличный старт для новичков,
- Личный забег 4,2 км – проверка на прочность,
- Эстафета 5х4,2 км – командный дух и драйв!
В субботу, 18 апреля, в 12.00 начнётся предварительная выдача стартовых пакетов. 19 апреля, в 7.30, выдача продолжится. Торжественное открытие запланировано на 10.55.
Для участия нужна медицинская справка. Хотите встретить весну активно? Регистрируйтесь!