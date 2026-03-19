В Новомосковске пройдёт Отчётный форум «Единой России» «Есть результат»

В пятницу, 3 апреля, в Новомосковске состоится важное событие для всех, кто стремится к позитивным изменениям и развитию города – муниципальный этап Отчётно-программного Форума партии «Единая Россия» под названием «Есть результат». Эта площадка станет местом конструктивного диалога, обмена идеями и формирования конкретных шагов для улучшения жизни горожан.

Мероприятие развернётся в стенах Молодёжного центра «Олимп», что символично подчеркивает нацеленность форума на будущее и активное вовлечение молодого поколения в процессы принятия решений. Здесь соберутся политики, депутаты, общественные деятели, представители бизнеса и эксперты, чтобы подвести итоги проделанной работы и наметить перспективные направления развития.

Форум «Есть результат» – это возможность представить свои предложения, обсудить насущные проблемы и выработать совместные решения, которые будут направлены на повышение качества жизни в Новомосковске.

Программа мероприятия обещает быть насыщенной и содержательной, а открытый формат дискуссий позволит максимально эффективно использовать потенциал всех собравшихся. Возрастное ограничение: 12+.