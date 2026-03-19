Житель Тульской области чуть не лишился внедорожника из-за неоплаты налогов и штрафов

После того, как судебные приставы составили документы для ареста иномарки, мужчина нашёл необходимую сумму.

В отделении судебных приставов Богородицкого и Воловского районов находилось сводное исполнительное производство в отношении 58-летнего местного жителя, который накопил крупный долг по штрафам за нарушение ПДД и налогам.

Общая сумма задолженности превысила 77 тысяч рублей. Мужчина не принимал мер для оплаты долга, и не имел официального дохода. Сотрудники ФССП выяснили, что на имя должника зарегистрирован внедорожник Hyundai Santa Fe.

Судебный пристав составил акт описи и ареста автомобиля и предупредил владельца о последующей реализации машины в счет погашения долга. После этого должник оперативно нашёл нужную сумму и полностью погасил задолженность.