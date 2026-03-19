Александр Балберов: Чем больше запрещаете, тем хуже делаете себе

Поговорили с лидером тульских ЛДПРовцев о блокировке телеграм, запрете писать про коррупцию и предстоящих выборах в ГД. Высказывания откровенные и жесткие.

- Александр Александрович, говорят, Вы планируете идти в Госдуму. Это уже принятое решение или пока обсуждается?

- А кто вам сказал?! (смеется). Вообще в жизни не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. А возможности зависят от вышестоящего органа. Ну применительно к нашему вопросу – от партии. Партия еще своего слова не сказала. А Балберов к выборам всегда готов! Причем к любым! Желание и силы есть.

Если серьезно, то все точно будет известно после съезда, в июне.

- Этот год – год 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского…

- Да! 25 апреля будем отмечать.

- Как Вы относитесь к тому, что сейчас в Госдуме обсуждается запрет на использование любых образов в агитации, кроме самого кандидата. Для ЛДПР это означает отказ от образа Жириновского?

- Я всегда был против «паровозов» в любой агитационной кампании! В любом виде. И спорил по этому поводу с Владимиром Вольфовичем. Всегда противился, чтобы он возглавлял списки в регионах. Федеральный – да! А местный – нет! Жириновский на это мне парировал: страна должна знать лидера. С этим я не спорил. Но на местах, говорил я ему, граждане должны знать местного лидера! И он должен возглавлять региональный список. А не лидер партии.

- После ухода Жириновского ЛДПР заметно изменилась…

- Дальше можете не продолжать. Безусловно изменилась. Жизнь диктует новые правила, законы. Тем более, когда меняется руководство в такой огромной партии как ЛДПР. Владимир Вольфович ушел в период ковида. А Слуцкий – это уже СВО. Это совсем иной подход к работе. Изменения – это нормально.

- Политологи говорят, что борьба за 2 место на выборах в Госдуму развернётся между ЛДПР, КПРФ и «Новыми людьми». Вы согласны с таким раскладом? Прокомментируйте.

- Это не политологи, а злые языки.

Скажу так: мы будем с «Единой Россией» бороться за первое место!

- За счет кого ЛДПР наращивает свои ряды?

- Я сейчас не вижу возрастной градации – такой, как было в 90-е или нулевые. Поясню: есть значительная часть граждан, которые всегда поддерживали ЛДПР. Есть часть, которая пришла с цифровизацией – те, кто постоянно пользуются интернетом. И как бы это не было удивительно, это не зумеры, а продвинутые пенсионеры.

- Как считаете, избиратель сегодня голосует «за» программы или «против» системы?

- Та часть избирателей, что помнит СССР и поддерживала Жириновского в его борьбе с ельцинским режимом, она голосует ЗА те процессы, которые озвучивал Владимир Вольфович. «Отстоять!», «Сохранить!» все то хорошее, что было в СССР.

Сегодня выросло поколение, которое про это знает только из книжек. Причем не всегда правдивых. Но оно видит несправедливость, которая сейчас происходит. Например, пенсионная реформа или блокировка телеграмм...

- О! Давайте обсудим это. Это же о сокращении инструментов коммуникации с электоратом – заблокирован вацап, тормозят ТГ, на очереди полная блокировка ютьюба. Что остается? Макс и ВК. Кампания становится менее открытой? Ваше мнение.

- Добавлю – и Макс и ВК аффилированы полностью с властными структурами в этой стране. И об этом надо говорить! Нам оставляют тройку – Макс, ВК и все, что связано с Яндексом. Вроде нормальные площадки. И вроде бы не одна, а три. Но все они привязаны к властным структурам. Собачек выкладываю – лайков вагон, а когда про партийную работу, то просмотров вообще нет. Это фильтр, алгоритм, который не позволяет мне как политику общаться с людьми.

Что касается вацапа, я им не пользовался с момента, когда суд России признал его экстремистской программой. Как могли чиновники им пользоваться – отдельный разговор.

А с телеграмом ситуация другая. Его хотят заблокировать. Ну попробуйте. Специалисты говорят, это невозможно. Замедлить – да, а запретить совсем не получится.

Телеграмм сделан для людей, это очень крепкая продуманная система. Зачем с ней бороться?!

Бороться надо с экстремистскими каналами, сайтами, группами, а не с каждым членом нашего общества! РКН у нас на что? Видите экстремистский сайт – блокируйте. Видите вредоностный ТГ-канал – блокируйте его. А на Павла Дурова сейчас давление со всех сторон. Я бы его, честно говоря, «вернул» на родину — это уникальный человек.

Как все это скажется на работе с избирателями… Нам не привыкать. Мы работали во времена, когда не было телефонов в карманах, они стояли на столах. Обойдем дома, дворы… Правда, тут тоже есть нюанс – если разрешат. А то соберешься мероприятие провести, а тут звонок – опасность БПЛА, никаких собраний.

- Как вам идея использовать маркетплейсы как площадку для агитации?

- Нормально отношусь. Мы через маркетплейсы продаем мерч с символикой ЛДПР.

- Региональное отделение ЛДПР готово к жесткой предвыборной борьбе?

- Жесткой это когда с битами стенка на стенку? (смеется). У нас молодые спортивные ребята если что. А если серьезно – мы всегда готовы к дебатам, настоящим, острым, открытым.

- В Госдуму внесли законопроект, который фактически запрещает журналистские расследования в России. Под удар попадают все тексты про коррупцию — писать о нарушениях чиновников станет невозможно. Ваше мнение.

- Мое личное мнение: чем больше запрещаете, тем хуже делаете себе. Вопрос сразу возникает к депутатам Госдумы: почему хотите запретить? Потому что бОльшая часть коррупционеров из власть имущих? А власть имущие и партия власти это не одно и то же? Надеюсь, никого не обидел (смеется).

Коррупционеров надо не просто выявлять. Их нужно опубличивать и раскулачивать, причем изымать имущество не только у того, кто украл, но и у ближайших родственников.

Да, лжи не должно быть в публикациях. Но если они основаны на фактах, писать надо! И фамилии называть, и недвижимость со счетами указывать. Это должно быть обязательно!