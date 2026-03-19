Землю 19 марта накроет самая сильная магнитная буря за 2 месяца

Сегодня, 19 марта, ожидается начало магнитной бури, которая по прогнозу должна стать самой сильной с середины января текущего года, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Буря обусловлена несколькими факторами:

несколько мощных выбросов плазмы с поверхности Солнца, зафиксированных в начале текущей недели;

дополнительное влияние корональных дыр, расположенных на обращённой к Земле стороне Солнца.

Предполагается, что общая продолжительность геомагнитных возмущений составит около шести суток — вплоть до следующей недели, до вторника, 24 марта.

Наиболее интенсивные фазы ожидаются с сегодняшнего вечера и продолжатся до утра воскресенья, 21-го числа. Именно тогда произойдёт приход двух крупных выбросов плазмы, аналогичных январскому событию.