Ясной Поляне разрешили открыть фондохранилище и реставрационные мастерские

Тульский музей-усадьба «Ясная Поляна» получил разрешение на ввод в эксплуатацию зданий фондохранилища и мастерских после реконструкции. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

Напомним, ранее мы рассказывали, что всего на территории Ясной Поляны появится четыре комплекса зданий общей площадью более 12 тыс. кв. метров. Двухэтажный корпус мастерских предназначен для проведения реставрационных работ по сохранению исторического облика усадьбы. Там появится выставочный зал, интерактивные мастерские. Также в здании будут проходить культурно-образовательные мероприятия для посетителей.

Помимо здания мастерских, строители реконструируют здания фондохранилища, фестивального центра и центра приема и обслуживания посетителей.

Например, в трехэтажном фондохранилище сотрудники музея будут формировать и хранить коллекции усадьбы, проверять поступающий фондовый материал, а также организовывать выставки.

«Планы по развитию музея-заповедника включают возведение ещё двух объектов: фестивального центра и центра приёма и обслуживания посетителей. Сейчас на стройплощадке первого здания начинаются работы по устройству инженерных систем, а во втором — подготовительные работы. Завершить их реализацию планируется в 2028 году», — отметил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Общая площадь четырёх зданий комплекса составит более 12 тысяч кв. м. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность музея-усадьбы до 350 тысяч человек в год.