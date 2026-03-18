  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Москве задержали мужчину, который несколько лет насиловал девочку в столице и в Тульской области - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Москве задержали мужчину, который несколько лет насиловал девочку в столице и в Тульской области

О случившемся стало известно спустя годы: потерпевшая рассказала об этом родственникам, а потом пошла в полицию.

Фото СК Москвы

По данным следствия, в период времени с марта 2009 года по октябрь 2016 года фигурант, находясь в квартире на улице Домодедовской в Москве и на территории Тульской области, многократно совершал в отношении несовершеннолетней девочки иные насильственные действия сексуального характера. 

О случившемся стало известно спустя годы: потерпевшая рассказала об этом родственникам, а потом пошла в полицию.
 
Фигурант задержан и помещен в СИЗО. Его обвиняют в совершении ряда преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, повлекшие тяжкие последствия). 

Следствие ищет свидетелей или потерпевших по аналогичным делам. 

Нагатинский МРСО СК России по г. Москве по телефону: 8 (499) 611-63-81, Москва, ул. Нагатинская, 10.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 15:53
Другие статьи по темам
Люди
подозреваемый
Место
Тула Москва
Прочее
насильственные действия сексуального характера
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Врезка под водой и миллионный ущерб: в Одоеве вынесли приговор мужчинам, укравшим 18 тонн топлива
Врезка под водой и миллионный ущерб: в Одоеве вынесли приговор мужчинам, укравшим 18 тонн топлива

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.