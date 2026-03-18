В Москве задержали мужчину, который несколько лет насиловал девочку в столице и в Тульской области

О случившемся стало известно спустя годы: потерпевшая рассказала об этом родственникам, а потом пошла в полицию.

По данным следствия, в период времени с марта 2009 года по октябрь 2016 года фигурант, находясь в квартире на улице Домодедовской в Москве и на территории Тульской области, многократно совершал в отношении несовершеннолетней девочки иные насильственные действия сексуального характера.

Фигурант задержан и помещен в СИЗО. Его обвиняют в совершении ряда преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, повлекшие тяжкие последствия).

Следствие ищет свидетелей или потерпевших по аналогичным делам.

Нагатинский МРСО СК России по г. Москве по телефону: 8 (499) 611-63-81, Москва, ул. Нагатинская, 10.