  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле обсудили механизмы уменьшения бюрократической нагрузки на педагогов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле обсудили механизмы уменьшения бюрократической нагрузки на педагогов

Этот вопрос обсуждался на заседании профильной рабочей группы под председательством заместителя главы региона Ярослава Ракова.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Заместитель губернатора напомнил, что в прошлом году на федеральном уровне был принят ряд мер по уточнению объема работы педагогов. В частности, исключено дублирование электронного документооборота бумажным. Работа в этом направлении продолжается.

— Основным инструментом этого является цифровизация системы образования, использование информационных ресурсов в педагогической деятельности и профессиональном развитии учителя, — отметил Ярослав Раков.

Участники обсудили ход реализации плана мероприятий на текущий год и познакомились с опытом ряда образовательных организаций. Ярослав Раков обратил внимание на то, что основная задача органов исполнительной власти — не допускать необоснованных запросов в адрес педагогов с предоставлением отчётов и аналитики.

Для этого нужно максимально использовать возможности информационных ресурсов и электронных сервисов. Основная цель этих мероприятий — улучшить качество работы педагогов, их образовательной и воспитательной деятельности. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 09:00
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.