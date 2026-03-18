В Туле обсудили механизмы уменьшения бюрократической нагрузки на педагогов

Этот вопрос обсуждался на заседании профильной рабочей группы под председательством заместителя главы региона Ярослава Ракова.

Заместитель губернатора напомнил, что в прошлом году на федеральном уровне был принят ряд мер по уточнению объема работы педагогов. В частности, исключено дублирование электронного документооборота бумажным. Работа в этом направлении продолжается.

— Основным инструментом этого является цифровизация системы образования, использование информационных ресурсов в педагогической деятельности и профессиональном развитии учителя, — отметил Ярослав Раков.

Участники обсудили ход реализации плана мероприятий на текущий год и познакомились с опытом ряда образовательных организаций. Ярослав Раков обратил внимание на то, что основная задача органов исполнительной власти — не допускать необоснованных запросов в адрес педагогов с предоставлением отчётов и аналитики.

Для этого нужно максимально использовать возможности информационных ресурсов и электронных сервисов. Основная цель этих мероприятий — улучшить качество работы педагогов, их образовательной и воспитательной деятельности.