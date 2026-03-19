Опубликовано полное видео пресс-конференции губернатора Тульской области

Миляев говорил об экономическом развитии и инвестпотенциале, туристической привлекательности и о том, почему регион объявлен территорией семейного счастья.

18 марта в Москве в ТАСС состоялась пресс-конференция губернатора Дмитрия Миляева.

Глава региона отметил, что Тульская область следует ориентиру, заданному президентом России Владимиром Путиным в национальных целях. Каждая из них направлена на человека и его благополучие.

Основная стратегическая задача, обозначенная в Послании к жителям региона — создание в Тульской области территории семейного счастья — пространства, где хочется растить детей, строить карьеру и комфортно жить. Для достижения этой цели в регионе ведется активная работа.

Одно из приоритетных направлений — развитие экономики. По словам Дмитрия Милява, это влечет за собой в том числе и повышение заработных плат, создание условий для работы, внедрение дополнительных мер поддержки сотрудников.

В 2025 году была сформирована система мер, нацеленная на решение одного из ключевых вопросов для региона — повышение рождаемости. По словам Дмитрия Миляева, совместные усилия власти и бизнеса — залог успеха в создании территории семейного счастья.

В Тульской области был утвержден Региональный демографический стандарт. Идея корпоративной программы поддержки рождаемости возникла у одной из тульских компаний. Она предусматривает выплаты: 500 тысяч рублей при рождении первого ребенка, 750 тысяч рублей — второго и 1 млн рублей — при появлении на свет третьего и последующих малышей. На сегодня более 2,5 тысяч предприятий разной направленности присоединились к инициативе.

«Мы привыкли думать, что декрет — это про маму. Но ребёнок появляется в семье, а не только у мамы. Поэтому неважно, кто из родителей сотрудник — выплата будет в любом случае», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Говоря о работе по укреплению кадрового потенциала, глава региона в том числе анонсировал решение о старте новой региональной программы «Земский воспитатель и учитель востребованных специальностей» для тех, кто будет работать в городах с численностью населения более 50 тыс. В рамках этой программы планируется поддерживать воспитателей и учителей востребованных специальностей.

Глава региона поделился своим мнением об участии российской сборной в Паралимпиаде, которая завершилась в Италии. Впервые за 12 лет шестеро спортсменов выступали под российским флагом.

«Любая Олимпиада не является полноценной без участия наших спортсменов. Убежден, что в спорте борьба должна быть честной. И если там не участвуют наши спортсмены, значит те, кто завоевали золотые медали должны сомневаться в их обоснованности», — отметил Дмитрий Миляев.

Шла речь и о поддержке участников специальной военной операции, ветеранов и их семей. По словам губернатора, с начала проведения СВО руководство региона ведет активную работу в этом направлении. Для ветеранов спецоперации и их родных создан проект «Герой 71». Дмитрий Миляев отметил, что руководство Тульской области учитывает в работе лучшие практики других регионов.

Обсуждалась туристическая привлекательность Тульской области. Губернатор отметил, что в регионе особое внимание уделяется вопросам развития новых форм туризма.

Одна из них — гастрономический туризм, который способствует развитию сети кафе и ресторанов, ориентированных на определённые бренды и на традиционную для Тульской области кухню.

«Когда в кафе возле Дома музея-усадьбы „Ясная Поляна“ можно попробовать блюда, которые готовились по рецептам семьи Толстых, невозможно остаться равнодушным», — сказал губернатор.

