Тульских гидов будут штрафовать за ведение экскурсий без бейджика и аттестации

В областной столице состоялось выездное занятие туристического класса, созданного по инициативе региональных министерства образования и министерства туризма.

Тульских гидов будут штрафовать за ведение экскурсий без бейджика и аттестации
Фото пресс-службыа правительства Тульской области.

Обучающиеся туркласса ЦО № 2 из Донского посетили тульскую лютеранскую капеллу, познакомились с требованиями, предъявляемыми к работе гидов и экскурсоводов.

С 1 марта гиды, которые планируют вести экскурсионную деятельность на территории Тульской области, обязаны пройти аттестацию. Для этого нужно предоставить документы об образовании, подтвердить стаж и на портале Госуслуг направить соответствующее заявление в министерство туризма.

Затем претенденту предстоит выбрать дату квалификационного испытания. Экзамен предполагает тестирование и выполнение практического задания — проведение экскурсии и ответы на вопросы комиссии. При успешном прохождении процедуры гид включается в реестр и получает идентификационную нагрудную карточку.

За оказание услуг по сопровождению туристов или проведению экскурсии без аттестации и за отсутствие нагрудной карточки предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Обучающиеся туристического класса уже апробировали полученные знания, организовали авторскую экскурсию по Донскому и школьному музею. Также им предстоит совершить путешествие на Куликово поле и протестировать сформированные компетенции в историческом центре Тулы.

«Инициатива „Кадры для туризма“, меры поддержки, доступные в рамках нацпроекта „Туризм и гостеприимство“ обеспечивают формирование кадрового потенциала отрасли. Решение этой задачи интегрировано в разрабатываемую по поручению губернатора стратегию развития туриндустрии», — сказала министр туризма региона Елена Мартынова.

