  4. Дмитрий Миляев: Комиссия Госсовета помогает продвигать спортивные инициативы регионов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
Дмитрий Миляев: Комиссия Госсовета помогает продвигать спортивные инициативы регионов

Проблемы регионов — на федеральный уровень.

Губернатор Тульской области на большой пресс-конференции в Москве отметил, что работа комиссии Госсовета по спорту заметно усилилась:

«За последнее время комиссии стали работать гораздо активнее. Наша задача — смотреть, как развивается спорт в регионах, собирать и распространять лучшие практики, а также слышать проблемы, с которыми сталкиваются субъекты».

По словам Миляева, все озвученные вопросы выходят на федеральный уровень:

«Отдельное внимание уделяется проблемам на местах. Речь идет о нехватке инфраструктуры и других сложностях, с которыми сталкиваются субъекты. Все эти вопросы аккумулируются и выносятся на федеральный уровень и учитываются при подготовке докладов президенту. Это позволяет ускорить принятие решений и решать задачи, которые ранее откладывались».

Напомним, Президент назначил Дмитрия Миляева председателем комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт».

сегодня, в 11:52 −5
