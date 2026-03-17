  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области компания поплатилась за недостроенную дачу: суд взыскал 1,6 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области компания поплатилась за недостроенную дачу: суд взыскал 1,6 млн рублей

Застройщик не выполнил свои обязательства.

Фото из архива Myslo.

В Тульской области покупатель заключил договор с фирмой ООО «Твой дом», согласно которому компания должна была построить дачный домик размером 6х6 метров. Цена договора составила 675 тысяч рублей. Покупатель заплатил аванс в размере 550 тысяч рублей.

Однако строительная фирма не уложилась в оговоренный срок и оставила работу незаконченной. Крыша, утепление, внутренние стены, пол, потолок первого этажа и мансарды, перегородки, окна, двери и даже лестницу в мансарду установить не успели.

Клиент неоднократно обращался с претензиями, однако реакции не последовало. Тогда Управление Роспотребнадзора Тульской области вмешалось в ситуацию и инициировало судебное разбирательство.

Суд встал на сторону покупателя:

  • Договор с фирмой аннулирован.
  • Компания обязана возвратить покупателю деньги в полном объеме — 550 тысяч рублей.
  • За просрочку сдачи работ начислена неустойка в размере 550 тысяч рублей.
  • Компенсация морального ущерба — 10 тысяч рублей.
  • Выплачен штраф в пользу государства — 555 тысяч рублей.

В итоге сумма взыскания составила 1 миллион 665 тысяч рублей.

Дополнительно суд вынес решение о демонтаже частично построенного дома. Если организация не выполнит данное требование самостоятельно, покупатель имеет право привлечь стороннюю компанию для демонтажа, расходы которой впоследствии будут компенсированы ответчиком.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:05 +1
Место
Тульская область
Прочее
иск суд Роспотребнадзор
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.