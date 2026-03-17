«Тулэнерго» два года не подключало участок туляка к электросетям по оплаченному договору

Суд обязал энергетиков подключить потребителю свет и выплатить ему компенсацию за волокиту.

Фото: ru.freepik.com.

Тульский областной суд оставил в силе решение в пользу потребителя, которому энергокомпания более полугода не подключала электричество к земельному участку. Теперь «Тулэнерго» обязано не только выполнить работы по договору в двухнедельный срок, но и выплатить гражданину свыше 125 тысяч рублей в качестве неустойки и компенсации морального вреда.

Как установил суд, житель региона, являясь собственником земли и жилого дома, заключил договор с ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго»

и полностью оплатил услугу по технологическому присоединению 28 августа 2024 года.

Однако в установленный законом срок (в течение шести месяцев с момента заключения договора) ответчик работы по технологическому присоединению не выполнил.

На неоднократные претензии истца компания отвечала лишь обещаниями и уведомлениями о переносе сроков.

Центральный районный суд Тулы удовлетворил иск частично, обязав энергетиков подключить участок в течение 14 дней после вступления решения в законную силу и взыскав с них 125 тысяч рублей. Также компанию обязали уплатить госпошлину в доход бюджета города в размере 7 тысяч рублей.

Не согласившись с таким вердиктом, руководство «Тулэнерго» подало апелляционную жалобу, однако судебная коллегия Тульского областного суда сочла решение первой инстанции законным и обоснованным.

В своем определении вышестоящий суд подчеркнул, что из-за бездействия ответчика истец был лишен возможности полноценно пользоваться земельным участком, вести строительство и жить в «цивилизованных условиях» из-за отсутствия электричества. Поскольку договор между сторонами не был расторгнут, обязательства компании остаются в силе, а нарушение сроков влечет за собой финансовую ответственность.