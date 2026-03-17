Бизнесмен требует с Общественной палаты почти 800 тысяч рублей за затопленный офис в объекте культурного наследия

Рассмотрение иска продолжится в стенах арбитража.

Фото 2gis.ru.

В Арбитражном суде Тульской области зарегистрировано новое дело о взыскании крупной суммы ущерба. Компания «Регионпромстрой-Тула» подала иск к государственному учреждению Тульской области «Аппарат общественной палаты».

Как следует из судебных документов, поводом для разбирательства стало затопление нежилого помещения, расположенного в центре Тулы на проспекте Ленина, 49 (литер А). Истец оценил нанесенный ущерб в 789 041 рубль 18 копеек.

Сумма убытков, которую бизнесмены требуют взыскать с регионального учреждения, будет взыскиваться в качестве возмещения вреда, причиненного имуществу компании.

Дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства. Это означает, что суд изучит документы и доводы сторон без вызова участников процесса на заседание.

К участию в судебном процессе в качестве третьего лица также привлекли региональную Инспекцию по государственной охране объектов культурного наследия. Ведомство заинтересовано в исходе дела, так как здание на проспекте Ленина представляет историческую ценность.

Особняк на пр. Ленина, 49 был построен в 1839 году для размещения первой пожарной части Тулы и Городской полиции и является объектом культурного наследия регионального значения. Кстати, на ремонт крыши «Городской полиции» в 2021 году было выделено 2,7 млн рублей.

Полицейское управление.jpg
1890-е годы. Конно-бочечный пожарный выезд у здания городской полиции.
Фото из архива «Тула ушедшего века».

сегодня, в 16:30
