Дмитрий Миляев дал ряд поручений по развитию Новогуровского

17 марта губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел совещание с главой администрации рабочего поселка Новогуровский Олесей Незнановой.

Встреча, в которой также приняли участие члены регионального правительства, была посвящена реализации национальных проектов и региональных программ на территории муниципалитета.

Олеся Незнанова доложила о ключевых направлениях работы. В настоящее время в поселке реализуются два нацпроекта: «Инфраструктура для жизни» и «Молодежь и дети». Благодаря программе «Формирование современной городской среды» в Новогуровском уже благоустроено четыре общественных зоны и обновлены пешеходные связи.

Активная работа ведется и по региональным программам. В 2025 году в рамках проекта «Наш район» проведен ремонт в семи объектах, включая дымовентиляционные каналы в шести многоквартирных домах и заглубленное помещение на улице Лесная. Программа «Народный бюджет» позволила обновить детскую музыкальную школу, а в 2026 году по ней приведут в порядок системы водоотведения в местном детском саду.

Особое внимание было уделено дорожному хозяйству. В прошлом году выполнен ямочный ремонт на ключевых улицах, заасфальтирована общественная зона и обустроены новые тротуары. Планы на 2026 год масштабнее: по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет проведен капитальный ремонт улиц Школьной и Центральной (протяженность 1,7 км) с выделением финансирования свыше 22 млн рублей.

Отдельной темой стало обеспечение землей многодетных семей. На данный момент подобран участок, ведется его расчистка, что позволит уже в этом году предоставить наделы 10 семьям.

Дмитрий Миляев поручил первому заместителю губернатора – председателю правительства Михаилу Пантелееву взять под личный контроль вопрос подготовки участков.

Глава региона подчеркнул: «Территории, выделяемые многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами, в обязательном порядке должны обеспечиваться необходимой инфраструктурой. Для этого нужно разработать четкие планы развития».