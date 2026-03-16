Миляев поручил фиксировать факты невывоза мусора: «Чтобы были юридические основания для направления претензий»

Заместитель директора по общественно-политическому направлению Ситуационного центра губернатора Ксения Громова сообщила, что с 8 по 14 марта поступило 1128 обращений. Наиболее острые темы — вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), разбитые дороги и течь кровли многоквартирных домов.



По вывозу ТКО поступило 527 вопросов. Лидеры по количеству образений: Тула, Новомосковск и Алексин. Большое скопление мусора зафиксировано на проспекте Ленина, ул. Замочной, Рязанской и Ключевой, Чапаевском проезде, в поселке Л.Толстого, на ул. Садовского и Мира в Новомосковске.

— Мы ежедневно анализируем, и доводим динамику до глав муниципалитетов, — сообщил министр жилищного хозяйства и благоустройства Тульской области Олег Дючков. — Те адреса концентрации, которые на совещании были показаны на слайдах, уже вывезены. Последним вывезен мусор с площадки в поселке Горняк — работы были проведены в понедельник утром.

По словам министра, причин невывоза несколько: запаркованность дворов или сброс строительных отходов — по его мнению, для Тулы это характерная особенность; для частного сектора — «остается проблематика в силу того, что там проезды узкие».

— Совместно с операторами отрабатываем обращения. Видим, что динамика по обращениям уже существенно снижается, — сказал Олег Дючков.

Губернатор Дмитрий Миляев поручил фиксировать факты реального невывоза, чтобы были юридические основания для направления претензий оператору.

— На эту работу обратите особое внимание, — подчеркнул глава региона.

Напомним, ранее «Хартия» разъяснила тулячке, что периодичность вывоза мусора — это не обязанность регоператора, а вот платить каждый месяц жители ей должны.