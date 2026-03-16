  «Битва клубов»: в Туле прошли соревнования по тег-регби среди корпоративных команд - Новости тульского спорта - MySlo.ru
«Битва клубов»: в Туле прошли соревнования по тег-регби среди корпоративных команд

Турнир состоялся на площадке Центра игровых видов спорта в рамках регионального спортивного проекта «Битва клубов»

«Битва клубов»: в Туле прошли соревнования по тег-регби среди корпоративных команд

14 марта в Туле прошел очередной этап регионального спортивного проекта «Битва клубов» по тэг-регби. В соревнованиях приняли участие почти два десятка команд предприятий региона, представляющих различные организации Тульской области.

434.PNG

Турнир стал частью развития корпоративного спорта и популяризации здорового образа жизни.

17 команд Бизнес-лиги сразились за призовые места.

В тройку сильнейших вошли: 

  • 1-е место — «Оружейник»,
  • 2-е место — «Минспорт Тульской области»,
  • 3-е место — «ТНС энерго».

67676.PNG

Тэг‑регби — бесконтактная разновидность классического регби, в которой вместо силовых захватов используется срыв специальных лент, закрепленных на поясе игрока. Атакующие игроки пытаются увернуться, уклониться и передать регбийный мяч партнерам, в то время как защитники хотят помешать им совершить попытку, срывая прикрепленные к поясу ленты с игрока с мячом (вместо полноконтактного захвата игрока). Этот формат делает игру более доступной и безопасной, но при этом сохраняет высокую динамику и необходимость командной стратегии. 

3333333.PNG

Проект «Битва клубов» реализуется в Тульской области для развития студенческого и корпоративного спорта и вовлечения жителей региона в регулярные занятия физической культурой.

сегодня, в 11:50 +1
