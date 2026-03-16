«Битва клубов»: в Туле прошли соревнования по тег-регби среди корпоративных команд

14 марта в Туле прошел очередной этап регионального спортивного проекта «Битва клубов» по тэг-регби. В соревнованиях приняли участие почти два десятка команд предприятий региона, представляющих различные организации Тульской области.
Турнир стал частью развития корпоративного спорта и популяризации здорового образа жизни.
17 команд Бизнес-лиги сразились за призовые места.
В тройку сильнейших вошли:
- 1-е место — «Оружейник»,
- 2-е место — «Минспорт Тульской области»,
- 3-е место — «ТНС энерго».
Тэг‑регби — бесконтактная разновидность классического регби, в которой вместо силовых захватов используется срыв специальных лент, закрепленных на поясе игрока. Атакующие игроки пытаются увернуться, уклониться и передать регбийный мяч партнерам, в то время как защитники хотят помешать им совершить попытку, срывая прикрепленные к поясу ленты с игрока с мячом (вместо полноконтактного захвата игрока). Этот формат делает игру более доступной и безопасной, но при этом сохраняет высокую динамику и необходимость командной стратегии.
Проект «Битва клубов» реализуется в Тульской области для развития студенческого и корпоративного спорта и вовлечения жителей региона в регулярные занятия физической культурой.