  «Интересуйтесь, на что жалуются люди»: Миляев велел чиновникам отслеживать жалобы туляков заранее
«Интересуйтесь, на что жалуются люди»: Миляев велел чиновникам отслеживать жалобы туляков заранее

Губернатор потребовал от чиновников «включаться» в проблемы жителей еще до начала оперативки.

Фото правительства Тульской области.

Теперь руководителям предстоит активнее мониторить данные ситуационного центра, чтобы не знакомиться с жалобами впервые на совещании.

«Вы хотя бы в четверг-пятницу поинтересуйтесь в ситуационном центре, какие обращения являются для жителей наиболее критичными на уходящую неделю. Тогда вы будете знать все эти адреса и сможете спланировать свою работу», — дал поручение глава региона.

Отдельное внимание на совещании уделили ямочному ремонту. Глава региона раскритиковал существующее положение дел в отрасли и потребовал ускориться, не откладывать работы до наступления стабильного тепла. При этом ключевым пунктом стало требование наладить диалог с населением.

«У всех есть МАХ-каналы, телеграм-каналы, сайты администраций муниципалитетов. Информируйте людей о том, на каких участках планируются работы, где возможны ограничения движения», — сказал он и привел в пример Илью Беспалова, главу администрации Тулы.

«Первое и самое простое — информировать людей о том, когда и где будут проводить работы. Чтобы они четко понимали: на улице N мы выходим завтра, работаем литым асфальтом», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Губернатор также отметил, что все адреса из списка проблемных должны оставаться на контроле до полного решения вопроса. Муниципалитетам, которые не справляются сами, окажут поддержку.

сегодня, в 14:30 −6
