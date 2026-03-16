  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулякам напомнили о возможности получения выплаты из маткапитала на детей до трех лет - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тулякам напомнили о возможности получения выплаты из маткапитала на детей до трех лет

Такие выплаты получают более 2,8 тысяч тульских семей.

Фото Алексея Пирязева

С начала 2026 года региональное Отделение СФР направило на эти цели более 66 миллионов рублей.

Выплата предназначена для семей, чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов на душу населения (в 2026 году в регионе это 37 878 рублей на человека). При расчете учитываются доходы семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. Важно, что при назначении выплаты не оценивается имущественное положение или занятость родителей.

Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму на ребенка, установленному в Тульской области на момент подачи заявления. В текущем году он составляет 18 371 рубль.

Подать заявление можно в любое время до достижения ребенком трех лет через портал Госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах Отделения СФР. Если обратиться за выплатой в течение первых шести месяцев жизни ребенка, средства будут начислены с даты его рождения. В противном случае — с месяца обращения.

Выплата назначается на один год, после чего требуется повторное заявление. Средства перечисляются на банковские счета семей ежемесячно, 5 числа.

Получить консультацию по вопросам материнского капитала можно по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 21:08 0
Другие статьи по темам
Событие
маткапитал
В Пролетарском округе ограничат движение из-за празднования Ураза-Байрам
В Пролетарском округе ограничат движение из-за празднования Ураза-Байрам
Заброшки уродуют Тулу: выяснили, почему их не сносят и не достраивают
Заброшки уродуют Тулу: выяснили, почему их не сносят и не достраивают
Тульская область сделает ставку на автотуризм и гастрономию
Тульская область сделает ставку на автотуризм и гастрономию
В Москве пройдет пресс-конференция губернатора Тульской области Дмитрия Миляева
В Москве пройдет пресс-конференция губернатора Тульской области Дмитрия Миляева
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле впервые проведут объединенный фестиваль КВН двух лиг
В Туле впервые проведут объединенный фестиваль КВН двух лиг

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.