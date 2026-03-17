В Туле впервые проведут объединенный фестиваль КВН двух лиг

Фото Алексея Пирязева | Архив Myslo

22 марта в тульской арт-резиденции «ДКЖ» состоится первый объединённый фестиваль КВН, который соберёт на одной сцене команды сразу двух лиг — Премьер-лиги Тульской области и Оружейной лиги. Начало — в 16.00.

Участниками станут молодые команды из разных районов региона и других городов. Им предстоит показать себя в традиционном конкурсе «Приветствие», после которого редакторы распределят коллективы по лигам для дальнейшего участия в сезоне.

Организаторы отмечают, что фестиваль станет ярким стартом для талантливой молодёжи и поможет командам заявить о себе на более высоком уровне.

В перспективе лучшие смогут побороться за поездку на международный фестиваль «КиВиН» в Сочи;

Оценивать выступления будут опытные редакторы КВН;

В завершение мероприятия зрителей ждёт награждение самых ярких участников.

Вход для зрителей бесплатный — билеты доступны по предварительной регистрации.