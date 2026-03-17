  В Туле впервые проведут объединённый фестиваль КВН двух лиг
В Туле впервые проведут объединенный фестиваль КВН двух лиг

Юмор соберет команды со всего региона.

В Туле впервые проведут объединенный фестиваль КВН двух лиг
Фото Алексея Пирязева | Архив Myslo

22 марта в тульской арт-резиденции «ДКЖ» состоится первый объединённый фестиваль КВН, который соберёт на одной сцене команды сразу двух лиг — Премьер-лиги Тульской области и Оружейной лиги. Начало — в 16.00. 

Участниками станут молодые команды из разных районов региона и других городов. Им предстоит показать себя в традиционном конкурсе «Приветствие», после которого редакторы распределят коллективы по лигам для дальнейшего участия в сезоне. 

Организаторы отмечают, что фестиваль станет ярким стартом для талантливой молодёжи и поможет командам заявить о себе на более высоком уровне. 

  • В перспективе лучшие смогут побороться за поездку на международный фестиваль «КиВиН» в Сочи;
  • Оценивать выступления будут опытные редакторы КВН;
  • В завершение мероприятия зрителей ждёт награждение самых ярких участников. 

Вход для зрителей бесплатный — билеты доступны по предварительной регистрации. 

сегодня, в 20:40
