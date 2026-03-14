  Профессор рассказал о новшествах ЕГЭ-2026 по русскому языку и как к нему подготовиться
Профессор рассказал о новшествах ЕГЭ-2026 по русскому языку и как к нему подготовиться

Рекомендации профессор Университета Льва Толстого дал по итогам репетиционного ЕГЭ по русскому языку.

Профессор рассказал о новшествах ЕГЭ-2026 по русскому языку и как к нему подготовиться
Фото Алексея Пирязева.

В начале марта в Тульской области прошел пробный ЕГЭ по русскому языку – единственный экзамен, который предстоит сдавать абсолютно всем выпускникам 11-ых классов. Доктор филологических, профессор Толстовского университета, председатель региональной предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку Дмитрий Романов по итогам пробника дал ряд рекомендаций педагогам и школьникам.

Он напомнил, что контрольно-измерительный материал (КИМ) ЕГЭ по русскому языку состоит из двух частей: первая предполагает краткие ответы, вторая – развернутый ответ или сочинение на основе прочитанного текста.

Новшество этого года для заданий с кратким ответом – их строгая «привязка» к темам, изучаемым в школьном курсе.

Дмитрий Романов

– В кодификаторе содержания экзамена появилась таблица, которая связывает каждое задания из первой части контрольно-измерительного материала с темой программы по русскому языку, изучаемой в том или ином классе. Такое строгое соответствие впервые установлено Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) по указанию Президента России.

Это очень удобно: если при тренировке ученик видит, что не справляется с тем или иным заданием, он может обратиться не просто к справочным материалам из интернета, как это часто бывает, а к действующим учебникам с тем, чтобы проделать соответствующие упражнения и разобраться в материале, вспомнить то, что он уже изучал на уроках.

Периодически циркулируют слухи о том, что в ЕГЭ попадают задания, не связанные со школьным курсом предмета. Такого быть не может, и теперь в этом легко удостовериться.

Напомним, что кодификатор находится в открытом доступе на сайте ФИПИ.

Профессор Романов также рекомендовал выпускникам и педагогам обратить внимание на то, что задания по орфографии и пунктуации в 2026 году становятся более сложными.

– В задания теперь включены не только слова и пунктуационные варианты из основных пунктов правил, но также и те, что указаны в примечаниях и исключениях, – отметил Дмитрий Анатольевич. – Это связано с главной задачей ЕГЭ: проверить, владеет ли выпускник курсом русского языка в полном объеме. Такова общая политика Рособрнадзора и федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ.

От тех, кто готовится сдавать экзамен, это изменение требует большей внимательности.

Следует повторять правило целиком и обращать внимание не только на основные пункты правил, но и на исключения, примечания, отсылки к смежным темам и т.д.

Во второй части ЕГЭ, предполагающей работу с текстом и написание развернутых ответов, Дмитрий Романов рекомендовал учесть два важных момента.

– В этом году выпускники в задании второй части увидят в основном проблемные вопросы, связанные непосредственно с текстом. Обобщенные формулировки проблематики ушли в прошлое. А значит, материал для комментария из представленного текста надо отбирать очень и очень внимательно.

Пересказ текста, который мы зачастую видим в развернутых ответах школьников, теперь не актуален. На его место приходит анализ, – говорит профессор. – На репетиционном экзамене задания были снабжены такими проблемными вопросами, которые не давали возможность простого пересказа, и многие ученики оказались в тупике.

Подчеркну, что примеры-иллюстрации из текста – это лишь якорь, за который учащийся должен «уцепиться», с тем чтобы всю цепочку рассуждения составить самостоятельно.

Напоминаю, что объем сочинения считается без цитирования и без учета даже отдельных слов, взятых из исходного текста без кавычек. От выпускника требуется написать как минимум 150 собственных слов. Поэтому в комментарии и к первому, и ко второму примеру-иллюстрации обязательны пояснения самого ученика: и чем они более развернуты, – тем лучше.

Второй важный момент связан с тем, что пример-аргумент должен быть состоятельным.

То есть ученику нужно не просто упомянуть литературное произведение или героя, а дать полноценный, содержащий аналитическую часть пример из литературы, межпредметных связей или из сферы собственных интересов. При этом нельзя использовать в качестве примера комиксы, фанфики, аниме и т.п. (об этом предупреждают находящиеся в открытом доступе критерии оценивания развернутого ответа). И, конечно, аргумент должен соотноситься с той авторской позицией, которую выделил в представленном тексте сам экзаменуемый. Я бы рекомендовал составить собственную «энциклопедию» аргументов, в которой учащийся будет хорошо ориентироваться, чтобы привести в подтверждение собственного мнения аргумент, представленный грамотно и развернуто.

