Жители малых населенных пунктов Тульской области могут пройти опрос о потребности в домашнем Интернете

В опрос включены малые населенные пункты, где проживает от 100 до 1000 человек. Проголосовать могут все граждане России, населенный пункт можно выбрать из списка независимо от места регистрации.

Для участия в опросе необходимо авторизоваться через единый портал государственных услуг и проголосовать по одной из ссылок:

Опрос продлится до 30 марта. Его результаты будут использованы для формирования перечня населенных пунктов, в которых необходимо обеспечить подключение домохозяйств к фиксированному широкополосному доступу к Интернету.