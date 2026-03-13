В тульской драме поставили спектакль по пьесе Евгения Гришковца «Весы»

«Весы» (16+) — подлинная история из жизни четырех мужчин. Они встречаются в приемном отделении родильного дома, где и происходит вся эта местами смешная, а местами очень трогательная и сентиментальная история.

Что делать мужчине, оставшемуся в ожидании рождения ребенка один на один со своими страхами и надеждами? И что делать, если на то, чтобы стать лучшей версией себя, осталась последняя ночь? Евгений Гришковец озадачился этими вопросами, когда сам оказался в коридоре родильного дома.

Пьеса «Весы» рассказывает об искренних мужчинах в непростых обстоятельствах, об их тревогах, волнениях, радости, заботе и, конечно же, о любви.

Режиссером-постановщиком спектакля стала Анна Терешина.

— Анна, что вас вдохновило поставить именно эту пьесу Гришковца?

— На самом деле, эта пьеса уже звучала в планах, ее предложил поставить наш новый художественный руководитель Зураб Анзорович Нанобашвили. Решили, что нам в театре нужна такая история. И как только возникло это название, стали появляться символы… Я человек очень эмоциональный и верю в это. Когда-то пьесу "Весы" хотел поставить наш художественный руководитель Дмитрий Краснов, для меня это большой знак, и я подумала, пусть хоть сейчас какие-то его мечты реализуются. Потом, когда эта идея возникла, ушел из жизни Игорь Золотовицкий, один из актеров спектакля «Весы», который шел во МХАТе. А еще мы начали репетировать примерно в те дни, когда сам Гришковец выпускал спектакль в Кемерово.

Мне нравится эта история. Как сказал сам Гришковец, «человек, который ожидает своего ребенка, не может быть плохим человеком». Это комедия, но о живых людях, здесь можно и посмеяться, и понять что-то очень важное для себя, сокровенное. Это очень трогательная пьеса.

— Название «Весы» вы решили отразить с помощью звездного неба на сцене?

— Мне кажется, весы здесь повсюду (смеется). Во-первых, я — Весы по гороскопу. Мы еще старались выразить мысль, что в спектакле все время есть противовес: молодежь и взрослое поколение, жена и муж, зять и теща… Весы еще для меня в том, что каждый из героев открывается с другой стороны.

— Как работали с актерами, чтобы передать атмосфру спектакля?

— У меня собралась классная команда! Мы очень легко репетировали. Начали в конце января, и вот в середине марта уже премьера. Артистам близка эта история, для каждого из них есть попадание — человеческое, эмоциональное. Они сами в это вовлеклись, даже не пришлось заманивать (смеется). Искали ходы, чтобы передать атмосферу, когда ты одной ногой на пороге того, что сейчас поменяется вся твоя жизнь. Вот эту легкость хотелось сохранить. Ты между прошлым и будущим, которого еще не знаешь. И через секунду все поменяется.

В спектакле есть одна особенность. Мне несколько дней снился один сон — кролик. Я подумала, что надо следовать зову, и ввела в спектакль персонаж, которого нет у Гришковца. Рядом с бытом и житейскими разговорами все равно есть что-то инфернальное. С помощью этого пероснажа я пыталась создать что-то этакое. Рождение ребенка — это чудо. А наше звездное небо — бескрайняя вселенная!

— Рождение спектакля, как и рождение ребенка, — это и стресс, и счастье. Какие эмоции испытываете сейчас?

— Я влюбилась в этот спектакль. Меня так учили и я люблю ставить в первую очередь про человека. Который может ошибаться, запутаться, быть разным, но в каждом из нас есть что-то очень важное, живое. Рождение ребенка подсвечивает эти вещи, как лакмусовая бумажка, вдруг делает их объемными. Я очень жду премьеру и очень волнуюсь!

Сильные финальные монологи, когда герои открываются перед нами. Даже артисты, когда репетировали, не могли сдержать слез. Особенно монолог о дочери, который читает актер Андрей Сидоренко.

— Насколько интереснее или волнительнее работать, зная, что автор пьесы может приехать и посмотреть спектакль?

— Это очень волнительно, потому что ты заходишь на территорию автора. К нам на спектакль «Чагин» приезжал Евгений Германович Водолазкин, и я до сих пор под большим впечатлением. Удивительнейший человек! Я ему безумно благодарна за все, что он сказал, за его роман и возможность прикоснуться к нему. Мы приглашали Евгения Гришковца, но он сейчас на гастролях, может быть, приедет попозже.

Одну из главных ролей — молодого человека Артема, жена которого вот-вот должна родить, играет Артем Стребляк.

— Мой герой — самый молодой из всех мужчин. Зовут его как и меня, так что мое имя никто не перепутает (смеется). Он первый раз готовится стать отцом, очень волнуется, переживает. Они с женой ждут мальчика. Но тут неожиданно нагрянула теща, и мы показываем забавные отношения зятя и мамы жены. Потом еще появляется мама Артема… Ну, а вместе с другими ожидающими мужчинами они общаются и поднимают серьезные темы. У каждого есть своя история, своя боль.

Репетировали мы в веселой обстановке, много шутили, что-то придумывали… Очень ждем зрителей! Мы сейчас идем прогонами, а нам очень нужен зритель, чтобы проверять — получилось или не получилось. Бывает, что люди реагируют там, где ты не ждешь, и наоборот. И мы можем подработать какие-то сцены. Если нет ожидаемой реакции, значит, нужно сыграть иначе.

Я обожаю Гришковца, смотрел — все, читал — практически все! Когда он приезжает в Тулу с моноспектаклями, всегда хожу. Любимое его произведение — «Дредноуты». Мне бы очень хотелось, чтобы Евгений Гришковец приехал на наш спектакль, хочется с ним пообщаться. Мы уже общались с Евгением Водолазкиным, чей роман «Чагин» мы поставили, и это была интересная встреча!

Я рад, что мы уже на финишной прямой и, по моим ощущениям, все получается. Ну, а главной сложностью стало, наверное, то, что я сам еще не отец. И эти эмоции я в жизни не проживал.

Сергей Пыжов играет в спектакля Эдуарда, это друг одного из мужчин, у которого рожает жена. На сцене он — в образе фаната тульского «Арсенала»!

— Над ролью работалось весело и интересно. Мой герой — мужчина с непростой судьбой. Зритель увидит его разным. Евгений Гришковец очень хорошо пишет. Иногда витиевато, но за этой витиеватостью скрывается простая мысль, а за простым текстом — сложная мысль. С его творчеством я знаком давно, а вот в его пьесе играю впервые. Люблю его пьесу «Как я съел собаку», смотрел фильмы с его участием.

Главная сложность с работе над ролью была в том, чтобы быстро переключиться с комедии на трагедические моменты. А вообще наша цель — доставить людям не только радость, чтобы они на спектакле смеялись, ухохатывались, а чтобы о чем-то задумались. Мне нравится выражение, что театр — это срез общества, просто гипертрофированный. Нам хотелось показать нормальных живых людей, может быть, кто-то увидит себя. Может быть, кто-то задумается и что-то поменяет в жизни. Ну или просто придет отдохнет — это тоже наша миссия.

Инна Медведева исполняет роль медсестры, и надо отметить, что медицинская форма ей очень идет!

— Я ездила в перинатальный центр, хорошо, что у меня там работает подруга Елена Михайловна Гусева. Она меня проконсультировала, как должна выглядеть медсестра, может ли она, например, носить серьги, может ли у нее быть маникюр… Было интересно понаблюдать за работой медсестер. Но в данном спектакле у нас собирательный образ медсестры, которая может казаться строгой и равнодушной. Но если она не будет держать себя в руках, что будет с этими мужчинами, которые ожидают в приемном отделении? Сами понимаете, как они могут расклеиться. Она должна их держать в жестких рукавицах.

У меня есть ребенок, и я переживала эту историю. И обычно мы уделяем внимание женщинам и все с ними обсуждаем. А обсуждают ли это мужчины? Что происходит с ними? Думаю, это будет очень интересно зрителям и узнаваемо для многих мужчин.

Гришковец уникален в том, что он рассказывает свои истории потрясающе. Очень здорово соприкоснуться с его творчеством на сцене.

Также роли в спектакле исполнили заслуженный артист России Андрей Сидоренко, заслуженная артистка Республики Башкортостан Светлана Закирова, артисты Сергей Сергеев, Юлия Барабаш и Алексей Чуков.