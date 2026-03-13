  В Тульской области диспетчер и пожарные спасли подростка от стаи бродячих собак
В Тульской области диспетчер и пожарные спасли подростка от стаи бродячих собак

Ребенок оказался в окружении более десяти агрессивных животных.

Благодаря слаженным действиям диспетчера и боевого расчета пожарно-спасательной части в деревне Новоселки удалось избежать трагедии. 10 марта в 14.55 на номер 112 поступил сигнал о нападении стаи собак на 14-летнего мальчика. Ребенок оказался в окружении более десяти агрессивных животных.

Диспетчер 42-й пожарно-спасательной части Надежда Козырева, принявшая вызов, не ограничилась стандартной процедурой. Оставаясь на связи, она инструктировала подростка и успокаивала его, фактически став его «голосом в трубке», пока на помощь спешил караул.

Прибывшие на место спасатели — начальник караула Виктор Будько, пожарные Вячеслав Илюшин, Александр Молодцов и водитель Александр Сенотрусов — включили сирену, чтобы отпугнуть свору. Однако собаки уже преследовали мальчика, который пытался укрыться за забором частного дома. Увидев, что животные продолжают атаковать ребенка, пожарные вступили в схватку со стаей, оттесняя их от подростка.

Решительные действия людей в форме заставили собак отступить. Спасатели обнаружили мальчика в шоковом состоянии, замерзшего и обессиленного. Его согрели в кабине пожарного автомобиля, после чего передали медикам и доставили домой.

В региональном управлении МЧС уже назвали действия команды образцом мужества и профессионализма.

сегодня, в 17:30 +5
Погода в Туле 13 марта: малооблачно и без осадков
Погода в Туле 13 марта: малооблачно и без осадков
Тулякам прислали фейковые квитанции за ЖКУ
Тулякам прислали фейковые квитанции за ЖКУ
В Тульской области выделили почти 18 млн рублей на премии главам районов
В Тульской области выделили почти 18 млн рублей на премии главам районов
У туляка забрали 120 гектаров земли за ненадлежащее использование участка
У туляка забрали 120 гектаров земли за ненадлежащее использование участка
Жители малых населенных пунктов Тульской области могут пройти опрос о потребности в домашнем Интернете
В Туле простились с известным журналистом Борисом Играевым
