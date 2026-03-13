В тульском отделении Банка России рассказали, почему ключевая ставка снижается

  1. Моя Слобода
Банк России и бизнес Тульской области обсудили влияние ключевой ставки на экономику

Фото: ru.freepik.com.

В Туле прошла коммуникационная сессия по вопросам денежно-кредитной политики Банка России. Встреча состоялась в рамках заседания Тульского регионального отделения «Союз машиностроителей России». В мероприятии приняли участие руководители предприятий, представители органов власти, банков, общественных организаций и вузов.

Член Совета директоров Банка России, начальник ГУ Банка России по ЦФО Рустэм Марданов рассказал о последнем решении по ключевой ставке.

Совет директоров Банка России 13 февраля принял решение снизить ключевую ставку с 16% до 15,5% годовых. В совокупности за последние три месяца устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились, при том, что рост цен в январе значимо ускорился под влиянием разовых факторов. После исчерпания их влияния инфляция возобновит снижение. Набранная жесткость денежно-кредитной политики создает необходимые условия для возвращения инфляции к цели – 4%. Экономика продолжает постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста.

Участники мероприятия также обсуждали актуальные вопросы экономики, в частности нехватку персонала. И хотя эта проблема становится менее острой, но все еще остается актуальной. Безработица в регионе сохраняется на низком уровне. В этих условиях предприятия считают важным повышать производительность труда. Создаваемые производственные мощности наряду с повышением производительности труда определяют возможности увеличения выпуска продукции каждого отдельного предприятия и экономики в целом.

Рустэм Марданов поблагодарил предприятия за участие в опросах регулятора и отметил, что их экспертиза, объективные оценки текущей экономической ситуации и информация об ожиданиях и планах помогают Банку России принимать взвешенные решения по денежно-кредитной политике.

Заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 марта.

сегодня, в 12:46 +1
