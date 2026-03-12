Защита Родины во все времена: встреча ветеранов разных поколений в Штабе «Единой России»

В мероприятии приняли участие члены Тульской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Тульской региональной организацией «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций», а также ветераны специальной военной операции.
Почетными гостями встречи стали: сенатор Российской Федерации, секретарь Тульского регионального отделения Партии «Единая Россия» Николай Воробьёв, депутат Тульской областной Думы 8-го созыва Анатолий Симонов и депутат Тульской городской Думы 7-го созыва, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Тульской области Павел Астафьев.
«Сегодняшняя встреча стала знаковым событием, объединившим ветеранов разных поколений. Обсуждая важные темы, такие как поддержка ветеранов, помощь семьям военнослужащих и воспитание молодежи, мы поняли, что объединение усилий даст намного больше. Важно, что на таких мероприятиях теперь будут активно участвовать и ветераны СВО, делая их еще более значимыми. Мы выработали конкретные планы и мероприятия, которые будем реализовывать, а такие встречи будут проходить не только в Туле, но и в других муниципальных образованиях области, объединяя людей разных поколений ради патриотической цели», — отметил Николай Воробьев.
Участники встречи выразили готовность работать совместно с государственными органами и общественными организациями для разработки новых программ, направленных на решение насущных проблем ветеранов, улучшение их социальной и материальной поддержки, а также продолжение работы по укреплению связей между поколениями защитников Отечества.
В ходе встречи также было отмечено, что вопросы поддержки ветеранов, участников специальной военной операции и их семей являются важной частью Народной программы партии «Единая Россия». Одно из ключевых направлений программы — забота о защитниках Отечества, укрепление патриотического воспитания молодежи и сохранение исторической памяти. В Тульской области эта работа ведётся системно: реализуются проекты по поддержке ветеранов, проводится большое количество патриотических мероприятий, направленных на передачу опыта и ценностей новым поколениям.