  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. КМЗ снизили штраф с 100 до 50 тысяч рублей за загрязнение воздуха и реки Воронки - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

КМЗ снизили штраф с 100 до 50 тысяч рублей за загрязнение воздуха и реки Воронки

Суд учел тяжелое финансовое положение завода.

КМЗ снизили штраф с 100 до 50 тысяч рублей за загрязнение воздуха и реки Воронки
Фото Алексея Пирязева.

Советский районный суд Тулы частично удовлетворил жалобу Косогорского металлургического завода (КМЗ) на постановление Приокского управления Росприроднадзора.

Изначально завод был оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение экологических требований, в частности за отсутствие комплексного экологического разрешения и неправильное оформление отчетности о воздействии на атмосферу и водоемы.

Проверяющие органы обнаружили, что завод выпускает вредные вещества в воздух и воду реки Воронки, не соблюдая законы по экологии. После проведенных проверок выяснилось, что часть требований не выполнена вовремя и завод продолжал негативно воздействовать на природу без соответствующих разрешений.

Однако, принимая во внимание тяжелое финансовое положение предприятия, отсутствие серьезных последствий и тот факт, что часть предписаний была выполнена, суд постановил уменьшить административный штраф вдвое — до 50 тысяч рублей.

Таким образом, КМЗ смог добиться существенного уменьшения финансовой нагрузки, связанной с нарушениями природоохранного законодательства.

Напомним, накануне, 11 марта, туляки сообщали о сильном возгорании на территории Косогорского металлургического завода. По данным тульского ГУ МЧС, на производстве произошло нарушение технологического процесса. Пострадавших и разрушений нет.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 10:31 −1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
КМЗ штраф загрязнение природы
Погода в Туле 12 марта: до 14 градусов тепла и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 12 марта: до 14 градусов тепла и без осадков
сегодня, в 07:00, 102 1043 6
Туляки заметили клубы дыма над городом
Дежурная часть
Туляки заметили клубы дыма над городом
сегодня, в 11:05, 60 4095 2
Тульских школьников переводят в MAX для защиты от деструктивного контента
Жизнь Тулы и области
Тульских школьников переводят в MAX для защиты от деструктивного контента
сегодня, в 12:42, 57 920 -16
900 учеников перевели на дистант после обрушения снега с крыши новомосковской школы
Дежурная часть
900 учеников перевели на дистант после обрушения снега с крыши новомосковской школы
сегодня, в 11:40, 37 623 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Богородицком районе ГАЗель устроила двойное ДТП: пострадала 15-летняя девочка
В Богородицком районе ГАЗель устроила двойное ДТП: пострадала 15-летняя девочка
Защита Родины во все времена: встреча ветеранов разных поколений в Штабе «Единой России»
Защита Родины во все времена: встреча ветеранов разных поколений в Штабе «Единой России»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.