КМЗ снизили штраф с 100 до 50 тысяч рублей за загрязнение воздуха и реки Воронки

Фото Алексея Пирязева.

Советский районный суд Тулы частично удовлетворил жалобу Косогорского металлургического завода (КМЗ) на постановление Приокского управления Росприроднадзора.

Изначально завод был оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение экологических требований, в частности за отсутствие комплексного экологического разрешения и неправильное оформление отчетности о воздействии на атмосферу и водоемы.

Проверяющие органы обнаружили, что завод выпускает вредные вещества в воздух и воду реки Воронки, не соблюдая законы по экологии. После проведенных проверок выяснилось, что часть требований не выполнена вовремя и завод продолжал негативно воздействовать на природу без соответствующих разрешений.

Однако, принимая во внимание тяжелое финансовое положение предприятия, отсутствие серьезных последствий и тот факт, что часть предписаний была выполнена, суд постановил уменьшить административный штраф вдвое — до 50 тысяч рублей.

Таким образом, КМЗ смог добиться существенного уменьшения финансовой нагрузки, связанной с нарушениями природоохранного законодательства.

Напомним, накануне, 11 марта, туляки сообщали о сильном возгорании на территории Косогорского металлургического завода. По данным тульского ГУ МЧС, на производстве произошло нарушение технологического процесса. Пострадавших и разрушений нет.