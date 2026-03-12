КМЗ снизили штраф с 100 до 50 тысяч рублей за загрязнение воздуха и реки Воронки

Советский районный суд Тулы частично удовлетворил жалобу Косогорского металлургического завода (КМЗ) на постановление Приокского управления Росприроднадзора.
Изначально завод был оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение экологических требований, в частности за отсутствие комплексного экологического разрешения и неправильное оформление отчетности о воздействии на атмосферу и водоемы.
Проверяющие органы обнаружили, что завод выпускает вредные вещества в воздух и воду реки Воронки, не соблюдая законы по экологии. После проведенных проверок выяснилось, что часть требований не выполнена вовремя и завод продолжал негативно воздействовать на природу без соответствующих разрешений.
Однако, принимая во внимание тяжелое финансовое положение предприятия, отсутствие серьезных последствий и тот факт, что часть предписаний была выполнена, суд постановил уменьшить административный штраф вдвое — до 50 тысяч рублей.
Таким образом, КМЗ смог добиться существенного уменьшения финансовой нагрузки, связанной с нарушениями природоохранного законодательства.
Напомним, накануне, 11 марта, туляки сообщали о сильном возгорании на территории Косогорского металлургического завода. По данным тульского ГУ МЧС, на производстве произошло нарушение технологического процесса. Пострадавших и разрушений нет.