Миляев напомнил тульским сотрудникам ЖКХ об их миссии

Он подчеркнул, что работники ЖКХ – те люди, которые своим каждодневным трудом делают жизнь в регионе комфортнее и красивее.

Миляев напомнил тульским сотрудникам ЖКХ об их миссии

Сегодня, 12 марта, в Туле состоялись мероприятия в честь приближающегося Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

В обращении к работникам сферы губернатор отметил важность их миссии и — благодарность жителей. Он отметил, что сегодня в системе ЖКХ работают тысячи людей: ресурсники, работники УК, подрядных организаций, сферы обслуживания. Тысячи людей, на которых живёт очень важная на самом деле миссия.

«На сегодняшнем совещании мы обсуждали вопросы, связанные с развитием жилищно-коммунального хозяйства. Понятное дело, преимущественно вас хвалили, поскольку мы находимся в преддверии профессионального праздника. […] А еще говорили о том, как важно, когда люди говорят спасибо.

Может быть, это спасибо звучит в ваш адрес не так часто, но на самом деле именно вы — те люди, которые своим гражданневным трудом делают жизнь в нашем регионе комфортнее и красивее. Поэтому низкий вам поклон за вашу работу и за ваш труд».

Глава региона отметил, что в этой сфере накопилось много проблем, и решать эти задачи непросто: они всегда трудозатратны. Но нужно двигаться дальше, чтобы постепенно переводить систему ЖКХ «из того состояния, в котором она находилась, в современное, нормальное». 

«Чтобы у людей всегда было дома тепло, качественная вода, качественная окружающая среда, которая бы создавала приятную атмосферу для наших людей вне зависимости от возраста».

Ранее Myslo сообщал, что 12 марта накануне праздника наградили сотрудников сферы ЖКХ региона. Всего награды получили 18 человек — пофамильный список здесь

сегодня, в 13:52 −1
