«Уже месяц бегают, все злые»: жители Воловского района просят спасти их от разъяренных бездомных собак

Контракт на отлов в муниципалитете всё еще в стадии подписания.

Фото из соцсетей.

Жительница деревни Красный Холм обратилась в администрацию Воловского района с просьбой защитить жителей от агрессивных бродячих собак, свободно бегающих по деревне около месяца.

«Улица Новая полна собак, причём они злые. Уже месяц бегают. Если укусят — страшно подумать. У соседей четверо детей, и не дай бог их покусают. Примите меры, пожалуйста», — написала женщина.

В администрации района ей ответили, что контракт на отлов бездомных животных сейчас на этапе подписания.

«После подписания контракта специализированная организация проведет отлов безнадзорных животных. Вернемся к Вам с дополнительной информацией 31 марта», — ответили чиновники.

Редакция запросила у администрации Воловского района информацию о мерах по отлову и контролю за агрессивными бродячими собаками.