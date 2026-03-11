  1. Моя Слобода
Губернатор поручил проанализировать случаи отказа участников СВО от получения дополнительного образования

11 марта в Туле состоялось заседание общественного совета проекта «Герой 71».

Фото Дмитрия Дзюбина.

Заместитель министра образования Тульской области Людмила Сорокина рассказала о реализации модуля «Получи образование» регионального проекта «Герой 71». Его участники могут получить как среднее профессиональное, так и дополнительное образование. 

В рамках проекта было подано 104 заявки на получение среднего профобразования: 36 человек поступили в колледжи и техникумы, 53 планируют, еще 15 — отказались от обучения. На дополнительное обучение поступило 99 заявок: 19 человек завершили обучение, 8 — учатся, 55 — планируют и 17 — отказались.

Губернатор поручил выяснить, с чем связан отказ 17 человек от дополнительного обучения.

«Давайте поконкретнее в этих 17 случаях разберемся, чтобы понять причины. Ведь у нас участие в проекте носит заявительный характер, и значит, человек сам делает такое волеизъявление. Важно понять, какие причины заставили его отказаться от участия — объективные или субъективные».

