  Туляки, готовьтесь: стало известно, когда ждать первых клещей в 2026 году
Туляки, готовьтесь: стало известно, когда ждать первых клещей в 2026 году

Все будет зависеть от погодных условий.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Сезон активности клещей в 2026 году начнется традиционно — ориентировочно в первой декаде апреля. Конкретные сроки зависят от погодных условий, однако статистически первые случаи присасывания насекомых фиксируют именно в этот период. 

За последние годы статистика показала следующую картину:

  • Обычно активность клещей фиксируется в апреле (примерно с середины месяца).
  • Из исключений стоит упомянуть 2023 год, когда первые укусы фиксировали в конце марта, и 2025 год, когда сезон начался еще раньше — во вторую декаду марта.  

Несмотря на отдельные колебания, тенденции к резкому росту числа пострадавших от укусов клещей в области не наблюдается. Так, в 2025 году зафиксировано 3462 случая обращения в больницы по причине присасывания клеща, годом ранее — 3173 обращения.

В Тульской области основным заболеванием, передаваемым клещами, является болезнь Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз), а также встречаются случаи заражения гранулоцитарным анаплазмозом человека, моноцитарным эрлихиозом человека и туляремией.

Регион не относится к числу зон распространения клещевого энцефалита, поэтому обязательная вакцинация от этого заболевания в Тульской области отсутствует.

Тем не менее людям, выезжающим в регионы с высоким уровнем риска заражения энцефалитом, рекомендуется заранее пройти вакцинацию. В 2025 году прививку сделали 546 человек, включая 170 детей.

Фотограф:
сегодня, в 10:25 0
