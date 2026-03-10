  1. Моя Слобода
В Туле два студента заключили контракт и отправились на СВО в войска беспилотных систем

Ребята первыми в Туле выбрали новый вид контракта – взамен срочной службы. О том, как они будут служить, рассказали в тульском военкомате.

Молодые люди выбрали службу по контракту взамен срочной службы. По словам представителя пункта отбора Максима Мальцева, такие контрактники будут получать хорошее денежное вознаграждение, но на зону передовую их не отправляют. 

Максим Мальцев

Преимущество этого контракта в том, что контракт срочно идет с дополнительным соглашением, где данные военнослужащие подразделения беспилотных систем не могут быть переведены в другие воинские части. То есть целый год они будут исполнять обязанности именно в войсках беспилотных систем.

Также при подписании контракта молодые люди получают единовременную выплату от региона — 1 миллион 600 тысяч рублей и 400 тысяч федеральные. В регионе действуют 74 меры поддержки, всё на особом контроле у губернатора Тульской области. Все меры поддержки оказывают своевременно.

Ребята успешно прошли отбор, который включает медкомиссию, профессиональные психологические тесты. По результатам они подписали контракт в войска беспилотных систем. После убытия с пункта отбора они будут проходить обучение в течение 2-3 месяцев в учебных центрах Минобороны РФ.

Эти войска называют элитными. Максим Мальцев объясняет: элитные, поскольку туда зачисляют молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет с категорией годности только А и Б. Только несудимые и только граждане РФ.

По словам Мальцева, служить туляки будут только в тыловых районах — на передовую их не отправят. Задачи перед ними будут стоять разные: в войсках беспилотных систем служат не только операторы дронов, но и водители, связисты и другие специальности. 

По истечении срока контракта, спустя год, военнослужащие могут его продлить, либо уволиться в запас. 

Эти ребята были первыми подписавшими контракт, но будет больше — сейчас, по словам Мальцева, в Туле проходят беседы со студентами вузов и колледжей: «Люди думают, принимают решения».

сегодня, в 10:40 −1
