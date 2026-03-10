  1. Моя Слобода
новости
Как туляки будут отдыхать во втором квартале 2026 года

Дополнительные выходные выпадут на май и июнь.

В ближайшие месяцы у туляков будут сразу три сокращённые рабочие недели. Дополнительные выходные связаны с весенними праздниками — в мае и июне. 

Так, на Праздник Весны и Труда жители региона будут отдыхать с 1 по 3 мая — с пятницы по воскресенье. Затем последуют выходные в честь Дня Победы: нерабочими станут дни с 9 по 11 мая.

Ещё один длинный уик-энд ожидается летом. По случаю Дня России отдых продлится с 12 по 14 июня.

Накануне праздников рабочий день будет короче на один час. Это касается 30 апреля, 8 мая и 11 июня. 

Всего в 2026 году в стране насчитывается 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных. 

сегодня, в 17:35
Прочее
выходные весной рабочие дни
