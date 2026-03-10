  1. Моя Слобода
В Тульской области объявлена ракетная опасность

Работает система оповещения.

В Тульской области объявлена ракетная опасность

На территории Тульской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Сохраняйте спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112.

 UPD. Отбой ракетной опасности в 19.02.

сегодня, в 18:00 0
