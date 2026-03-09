Волонтёры отряда «ЛизаАлерт» расскажут, как искать в Туле пропавших людей

Поисковики приглашают всех желающих на мероприятие под названием «По следам пропавших: городской поиск – шаг за шагом». Вы узнаете всё о методах городского поиска.

Опытные искатели расскажут, как грамотно провести опрос, где и как правильно расклеить ориентировки, как правильно осматривать торговые центры и вокзалы и многое другое.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Лекция состоится по адресу: ул. Советская, д. 3, отель «Азимут». Начало в 19.00. Подробности можно уточнить по телефону: +7(953)955-04-07 (Анна).