Волонтёры отряда «ЛизаАлерт» расскажут, как искать в Туле пропавших людей

Лекция, посвящённая нюансам городского поиска, состоится во вторник, 10 марта.

Поисковики приглашают всех желающих на мероприятие под названием «По следам пропавших: городской поиск – шаг за шагом». Вы узнаете всё о методах городского поиска.

Опытные искатели расскажут, как грамотно провести опрос, где и как правильно расклеить ориентировки, как правильно осматривать торговые центры и вокзалы и многое другое. 

Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Лекция состоится по адресу: ул. Советская, д. 3, отель «Азимут». Начало в 19.00. Подробности можно уточнить по телефону: +7(953)955-04-07 (Анна).

сегодня, в 16:28 0
Событие
поисковый отряд ЛизаАлерт лекция городской поиск волонтёры
Место
Тула
