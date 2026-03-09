Хоккеисты АКМ провели благотворительную акцию «Мишкопад»

В Международный женский день «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова» второй сезон подряд провела благотворительный матч «Мишкопад». Это случилось на матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги с командой «Торпедо-Горький».

Во время игры зрители, пришедшие в Ледовый дворец, сделали добровольные пожертвования на любую сумму, а взамен получили игрушечных мишек.

После завершения игры игрушки были отправлены на лёд. Все вырученные от матча средства «Академия Михайлова» направит в поддержку тульского «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 1».

– Акция получилось масштабной, столько игрушек в одном месте я вижу впервые. Спасибо всем, кто купил медведя и выбросил его на лед. Надеюсь, «Мишкопад» и вырученные с него средства помогут детям и подарят им хорошее настроение, – сказал нападающий АКМ Алексей Митрофанов.