  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Хоккеисты АКМ провели благотворительную акцию «Мишкопад» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Хоккеисты АКМ провели благотворительную акцию «Мишкопад»

Она состоялась после матча с командой «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.

Хоккеисты АКМ провели благотворительную акцию «Мишкопад»
Фото: пресс-служба АКМ

В Международный женский день «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова» второй сезон подряд провела благотворительный матч «Мишкопад». Это случилось на матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги с командой «Торпедо-Горький».

Во время игры зрители, пришедшие в Ледовый дворец, сделали добровольные пожертвования на любую сумму, а взамен получили игрушечных мишек.

042A5748.jpg

После завершения игры игрушки были отправлены на лёд. Все вырученные от матча средства «Академия Михайлова» направит в поддержку тульского «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 1».

– Акция получилось масштабной, столько игрушек в одном месте я вижу впервые. Спасибо всем, кто купил медведя и выбросил его на лед. Надеюсь, «Мишкопад» и вырученные с него средства помогут детям и подарят им хорошее настроение, – сказал нападающий АКМ Алексей Митрофанов.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:22 0
Другие статьи по темам
Событие
хоккей АКМ благотворительность Академия Михайлова
Место
Тула
Погода в Туле 9 марта: снег и до +6 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 9 марта: снег и до +6 градусов
сегодня, в 09:00, 122 1040 2
Владимир Путин увеличил численность Вооруженных Сил России
Мир
Владимир Путин увеличил численность Вооруженных Сил России
сегодня, в 12:35, 68 1097 -5
Тулякам дали дополнительные пять дней на оплату «коммуналки»
Жизнь Тулы и области
Тулякам дали дополнительные пять дней на оплату «коммуналки»
сегодня, в 11:33, 52 1063 1
Украинский беспилотник повредил квартиру в многоквартирном доме в Щекино
Дежурная часть
Украинский беспилотник повредил квартиру в многоквартирном доме в Щекино
вчера, в 19:44, 51 7639 -14

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Кирова встретили очень спешащего водителя
На ул. Кирова встретили очень спешащего водителя

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.