На ул. Кирова встретили очень спешащего водителя

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В группе «Автохамы и ДТП | Тула» в мессенджере МАХ опубликовали кадры, снятые на ул. Кирова. На записи видно, как перед перекрестком с ул. Замочной водитель Toyota Camry нарушил правила дорожного движения.

«Ну чо встали?! Барин едет! Движение по встречной полосе», - с иронией отметил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:24 +1
Хоккеисты АКМ провели благотворительную акцию «Мишкопад»
Хоккеисты АКМ провели благотворительную акцию «Мишкопад»
Молодых туляков приглашают пройти обучение в академиях СК России
Молодых туляков приглашают пройти обучение в академиях СК России

