Туляки увидят в марте две кометы и первые весенние созвездия

Объекты можно будет увидеть в небе с помощью оптики.

Фото freepik.com.

В течение марта тульские астрономы-любители представится возможность наблюдать сразу две интересные кометы. 

Первую, комету C/2026 A1 (MAPS), можно будет разглядеть в созвездии Кита до 20 марта вечером. Ее яркость составляет примерно +10m, что потребует оптику для наблюдения, рассказал ТАСС научный сотрудник Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев. 

Эта комета привлекает особое внимание ученых, ведь 4 апреля она максимально приблизится к Солнцу, что существенно повысит её светимость. 

Вторая комета, C/2025 R3 (PANSTARRS), появится утром после 20 марта в созвездии Пегаса. Она обладает большей яркостью (+7m), благодаря чему будет лучше заметна даже без мощной оптики.

Помимо комет, в первой половине месяца россиянам удастся полюбоваться необычным видом Луны, проходящей вблизи скопления звёзд Ясли (M44). Это событие произойдет ранним утром 28 марта.

Также астрономы рекомендуют обратить внимание на появление в небе ярких весенних созвездий, среди которых выделяется Лев. В то же время в западном секторе неба продолжает сиять самая яркая планета Юпитер, расположенная в созвездии Близнецов.

сегодня, в 22:12 +2
