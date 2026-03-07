  1. Моя Слобода
Тульские росгвардейцы отправили на СВО более 1000 единиц оружия

Чаще всего это ружьях 12-го калибра.

Фото Росгвардии Тульской области.

Сотрудники Росгвардии по Тульской области отправили 20 единиц охотничьего оружия, которое добровольно сдали жители региона, в зону СВО. 

Ружья 12-го калибра являются собственностью страны. Они хранились на складах. 

«Отобранные единицы технически исправны и готовы к применению», — отметили в пресс-службе ведомства. 

Всего представители ведомства отправили на СВО более 1000 единиц оружия.  

Напомним, за 9 месяцев прошлого года туляки заработали на сдаче оружия более 1,5 млн рублей. Чаще всего люди сдавали охотничьи гладкоствольные ружья.

сегодня, в 21:15 0
