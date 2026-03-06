В Новомосковске строят новое приемное отделение скорой помощи

В нем можно будет пройти полный спектр диагностики.

Фото из телеграм-канала Руслана Бутова.

В Новомосковске началось строительство современного приемного отделения скорой помощи. Его главное преимущество — концентрация всех диагностических процедур в одном месте, рассказал глава администрации города Руслан Бутов.

Пациенты смогут сразу пройти компьютерную томографию (КТ), рентген, ультразвуковую диагностику (УЗИ) и лабораторные исследования. Это позволит врачам оперативно оценить состояние больного и при необходимости провести экстренную операцию или реанимацию на месте.

По словам властей, новое приемное отделение увеличит пропускную способность больницы, ускорит оказание экстренной медицинской помощи и повысит качество лечения пациентов.