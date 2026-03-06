В 2026 году ЕГЭ в России сдают 750 тысяч человек, в Тульской области — более 5,5 тысячи

Школьники все чаще выбирают для сдачи физику, биологию, математику и информатику.

Фото Алексея Пирязева.

Сбор заявок на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году завершен. Экзамены пройдут в три периода:

досрочный — с 20 марта по 20 апреля;

основной — с 1 июня по 9 июля (включая резервные дни 8 и 9 июля для пересдачи одного предмета);

дополнительный — с 4 по 25 сентября.

Министр просвещения РФ сообщил, что популярность естественно-научных предметов (химия, физика, биология, математика и информатика) стабильно растет. В 2026 году тенденция сохранилась: увеличивается число выпускников, выбирающих эти предметы, повышается средний балл, уменьшается доля тех, кто не смог набрать минимальные баллы.

В Тульской области на ЕГЭ подали более 5,5 тысячи заявлений. Наибольшей популярностью среди выпускников пользуются обществознание, физика и биология. За последние три года число желающих сдавать профильную математику выросло более чем на 10%. В 2026 году доля выбравших математические и естественно-научные предметы составила 36,4% (при плане 33,5%).

Повышение результатов связано с развитием материально-технической базы школ, повышением квалификации преподавателей и созданием профильных инженерных классов.