  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульских кошек привезли в Липецк под видом фейкового зоотеатра - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульских кошек привезли в Липецк под видом фейкового зоотеатра

На самом деле это был контактный зоопарк, что запрещено законом.

Тульских кошек привезли в Липецк под видом фейкового зоотеатра
Фото Россельхознадзора по Липецкой области.

Специалисты Россельхознадзора Воронежской, Белгородской и Липецкой областей выявили незаконную работу контактного зоопарка, действующего под видом гастролей зоотеатра в Липецке, пишет пресс-служба ведомства. 

26 января в ведомство поступило уведомление о гастрольном туре индивидуального предпринимателя с лицензией на ведение подобной деятельности. Однако 25 февраля поступила жалоба от гражданки А., сообщившей, что предприниматель организовала контактный зоопарк, что запрещено законом.

Эксперты проанализировали отзывы пользователей в соцсетях и пришли к выводу, что граждане фотографируются с кошками, гладят и кормят их, что недопустимо для официального зоотеатра. Анализ баз данных показал, что в контактном зоопарке участвует 41 кошка, привезенная из Тулы. Документы о прохождении ветеринарного осмотра в Липецке отсутствуют.

Выездная проверка показала, что животные содержатся в открытом пространстве, без манежа и сцены, нужных для представления. Предприниматель успела оформить бумаги на переезд кошек в Ростовскую область.

«Управлением принято решение об объявлении предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований Степаньковой Е.Я. и передачи информации для принятия мер в Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия», — отметили в ведомстве. 

Отметим, что владелица «Котодеревни» уже попадала в поле зрения Россельхознадзора ранее и получала предостережение. В январе выяснилось, что в Туле кошки не имели свободного доступа к воде, поилки имелись в разных зонах помещения, однако вода в них отсутствовала. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:12 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
котодеревня контактный зоопарк Россельхознадзор
Погода в Туле 6 марта: снег и легкий мороз
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 марта: снег и легкий мороз
сегодня, в 07:00, 154 1577 6
Власти обсудили, как изменится облик улицы Фридриха Энгельса в Туле
Жизнь Тулы и области
Власти обсудили, как изменится облик улицы Фридриха Энгельса в Туле
сегодня, в 11:10, 95 2018 -18
Туляки накопили почти 5 миллиардов рублей на будущую пенсию
Жизнь Тулы и области
Туляки накопили почти 5 миллиардов рублей на будущую пенсию
сегодня, в 10:00, 55 860 1
В Туле обрушилась часть старинной усадьбы на Октябрьской
Жизнь Тулы и области
В Туле обрушилась часть старинной усадьбы на Октябрьской
сегодня, в 10:21, 30 2659 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Телеграм-канал Дмитрия Миляева вошел в топ-30 по цитируемости среди российских СМИ
Телеграм-канал Дмитрия Миляева вошел в топ-30 по цитируемости среди российских СМИ
Дмитрий Миляев поздравил тульских женщин с наступающим праздником 8 Марта
Дмитрий Миляев поздравил тульских женщин с наступающим праздником 8 Марта

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.