Тульских кошек привезли в Липецк под видом фейкового зоотеатра

На самом деле это был контактный зоопарк, что запрещено законом.

Фото Россельхознадзора по Липецкой области.

Специалисты Россельхознадзора Воронежской, Белгородской и Липецкой областей выявили незаконную работу контактного зоопарка, действующего под видом гастролей зоотеатра в Липецке, пишет пресс-служба ведомства.

26 января в ведомство поступило уведомление о гастрольном туре индивидуального предпринимателя с лицензией на ведение подобной деятельности. Однако 25 февраля поступила жалоба от гражданки А., сообщившей, что предприниматель организовала контактный зоопарк, что запрещено законом.

Эксперты проанализировали отзывы пользователей в соцсетях и пришли к выводу, что граждане фотографируются с кошками, гладят и кормят их, что недопустимо для официального зоотеатра. Анализ баз данных показал, что в контактном зоопарке участвует 41 кошка, привезенная из Тулы. Документы о прохождении ветеринарного осмотра в Липецке отсутствуют.

Выездная проверка показала, что животные содержатся в открытом пространстве, без манежа и сцены, нужных для представления. Предприниматель успела оформить бумаги на переезд кошек в Ростовскую область.

«Управлением принято решение об объявлении предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований Степаньковой Е.Я. и передачи информации для принятия мер в Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия», — отметили в ведомстве.

Отметим, что владелица «Котодеревни» уже попадала в поле зрения Россельхознадзора ранее и получала предостережение. В январе выяснилось, что в Туле кошки не имели свободного доступа к воде, поилки имелись в разных зонах помещения, однако вода в них отсутствовала.