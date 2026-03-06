  1. Моя Слобода
Телеграм-канал Дмитрия Миляева вошел в топ-30 по цитируемости среди российских СМИ

Канал губернатора регулярно становится первоисточником информации для журналистов.

Телеграм-канал Дмитрия Миляева вошел в топ-30 по цитируемости среди российских СМИ
Фото Алексея Пирязева.

Телеграм-канал Дмитрия Миляева оказался в списке 30 самых цитируемых российскими СМИ, по данным «Медиалогии».

Вместе с ним в списке популярных такие федеральные каналы как SHOT, Mash, Baza, Настоящий Гладков, «Следком», Мэр Москвы Сергей Собянин, Ирина Волк и другие.

Для построения рейтинга учитывались российские телеграм-каналы. Рейтинг составлен на основе Индекса Цитируемости «Медиалогии» по итогам февраля.

Отметим, что телеграм-канал главы тульского региона в списке лидеров по цитируемости держится уже не первый месяц.

сегодня, в 14:25 −6
