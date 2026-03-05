  1. Моя Слобода
В Туле отметили трёхлетие проекта «Жены героев»

Торжественное мероприятие состоялось в Тульском областном доме молодежи.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Проект «Жены героев» начался в 2022 году в Самаре с фотовыставки жен героев, которую организовала член Общественной палаты РФ, супруга участника СВО Екатерина Колотовкина. С марта 2023 года к проекту присоединились жены героев из Тульской области.

71qm44t4yo962iqzkybm5lp1lkzzl9r1.jpg

Более 500 жен, матерей и сестер тульских бойцов, которых объединил проект «Жены героев», от имени губернатора Тульской области Дмитрия Миляева поздравил зампред областного правительства Дмитрий Марков. Он зачитал приветственный адрес главы региона:

– «Жены героев» – это крепкое и дружное сообщество настоящих защитниц, чьи стойкость и сила духа стали маяком для тысяч женщин, показывая, как любовь и вера побеждают любые испытания. Спасибо вам за поддержку наших парней и большую патриотическую работу. Это яркий пример беззаветной преданности и нерушимого единства, который вдохновляет всю нашу страну, помогает защитникам идти вперёд и побеждать, а их близким в тылу – стойко переносить ожидание возвращения героев.

rs8m91kh5ut13yy7aavyn9xk9qrtq959.jpg

Участниц проекта поздравили Екатерина Колотовкина, сенатор РФ Михаил Борщев и депутаты. Они вручили награды финалисткам областной премии «Женщина-героиня-2026» и поздравили тулячек с наступающим Международным женским днём. 

Цель премии — отметить силу и стойкость жен и матерей участников СВО, их вклад в поддержку бойцов, патриотическую и волонтерскую работу. Праздник завершился концертом с участием членов семей участников СВО и творческих коллективов Тулы.

вчера, в 22:31 0
