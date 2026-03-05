  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На каких улицах Тулы не будет электроэнергии 6 марта - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На каких улицах Тулы не будет электроэнергии 6 марта

«Тулгорэлектросети» предупреждают о предстоящих работах.

На каких улицах Тулы не будет электроэнергии 6 марта

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Фрунзе, 20-а,
  • ул. Октябрьская, 201, 201-а, 203, 203-а, 205, 205-а, 205-б, 207-а,
  • ул. Нормандии Неман, 37, 37-а,
  • ул. Бабарыкина, 20,
  • ул. Гагарина, 2, 2-а, 4, 4-а,
  • пос. Октябрьский: 8-й пр-д, 76-98 (чётн.), 63-89 (нечётн.),
  • 19-й пр-д, 4-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 15-а,
  • 20-й пр-д, 2-32 (чётн.), 1-23 (нечётн),
  • 21-й пр-д, 1-27 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
  • 25-й пр-д, 14-32 (чётн.),
  • ул. Капитана Громова, 19-31 (нечётн.),
  • пос. Скуратово: пос. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 5-21, 27, 28, 30,
  • ул. Грибоедова, 21-53 (нечётн.), 1-а, 2, 6, 6-а,
  • пос. 2-й Западный: ул. Маяковского, 22-52 (чётн.), 21, 23, 37, 40-а,
  • ул. Жуковского, 6-11,
  • ул. Белинского, 2-14 (чётн.),
  • ул. Чернышевского, 4-18 (чётн.), 3-13 (нечётн.), 13-а,
  • ул. Никитина, 15-23 (нечётн.), 11, 12, 12-б,
  • ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.),
  • ул. Чехова, 25-29 (нечётн.), 28, 29-а, 30, 32, 32-а,
  • ул. Шолохова, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.),
  • ул. Достоевского, 3-13 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 64.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 22:00 0
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат свет нет света плановые отключения электроэнергии
Место
Тула
Жители Криволучья пожаловались на утренние и вечерние пробки
Жизнь Тулы и области
Жители Криволучья пожаловались на утренние и вечерние пробки
вчера, в 15:20, 52 1587 4
Тульский «Арсенал» со счётом 1:2 уступил «Локомотиву»
Спорт
Тульский «Арсенал» со счётом 1:2 уступил «Локомотиву»
вчера, в 20:50, 50 508 2
Погода в Туле 5 марта: сырость и «температурные качели»
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 5 марта: сырость и «температурные качели»
вчера, в 07:00, 176 3082 5
Тулякам приходят поддельные квитанции ЖКХ: как распознать обман?
Жизнь Тулы и области
Тулякам приходят поддельные квитанции ЖКХ: как распознать обман?
вчера, в 12:10, 36 2078 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле отметили трёхлетие проекта «Жены героев»
В Туле отметили трёхлетие проекта «Жены героев»
На какие профессии можно бесплатно переобучиться в Тульской области?
На какие профессии можно бесплатно переобучиться в Тульской области?

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.