В администрации Тулы обсудили подготовку к весеннему паводку

Фото администрации Тулы.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, высота снежного покрова в среднем составляет 80 см, а запас воды в снеге — 160 мм. Интенсивность паводка будет зависеть от погодных условий.

По данным наблюдений прошлых лет, максимальный подъем воды в Упе был зафиксирован в 2013 году на уровне 590 сантиметров. В 2024 году уровень подъема составил 500 сантиметров.

Этой весной в зоне подтопления могут оказаться дома, в которых проживает около 1000 человек. Частично может быть подтоплена территория 9 объектов экономики, 4 низководных моста и 4 участка дорог в Большой Туле.

По поручению главы администрации Ильи Беспалова будут приняты меры для безаварийного пропуска паводковых вод. Ведётся мониторинг подъема воды, выставлены мерные линейки на Упе и Воронке, а также на низководных мостах. Идёт расчистка заторов на реках и ручьях.

Проведены необходимые расчеты в потребности сил и подготовлены материальные средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций. На переправах в зонах подтопления будут проходить дежурства.