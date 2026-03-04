  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В администрации Тулы обсудили подготовку к весеннему паводку - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В администрации Тулы обсудили подготовку к весеннему паводку

По данным синоптиков, пик весеннего половодья ожидается в последней декаде марта.

В администрации Тулы обсудили подготовку к весеннему паводку
Фото администрации Тулы.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, высота снежного покрова в среднем составляет 80 см, а запас воды в снеге — 160 мм. Интенсивность паводка будет зависеть от погодных условий.

По данным наблюдений прошлых лет, максимальный подъем воды в Упе был зафиксирован в 2013 году на уровне 590 сантиметров. В 2024 году уровень подъема составил 500 сантиметров.

Этой весной в зоне подтопления могут оказаться дома, в которых проживает около 1000 человек. Частично может быть подтоплена территория 9 объектов экономики, 4 низководных моста и 4 участка дорог в Большой Туле.

1.jpg

По поручению главы администрации Ильи Беспалова будут приняты меры для безаварийного пропуска паводковых вод. Ведётся мониторинг подъема воды, выставлены мерные линейки на Упе и Воронке, а также на низководных мостах. Идёт расчистка заторов на реках и ручьях.

Проведены необходимые расчеты в потребности сил и подготовлены материальные средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций. На переправах в зонах подтопления будут проходить дежурства.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 08:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулы подготовка к паводку половодье весна
Место
Тула
Погода в Туле 5 марта: сырость и «температурные качели»
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 5 марта: сырость и «температурные качели»
сегодня, в 07:00, 129 879 5
Какие дома Тулы будут обесточены 5 марта
Жизнь Тулы и области
Какие дома Тулы будут обесточены 5 марта
вчера, в 22:00, 32 1271 1
Дмитрий Миляев подвел итоги визита тульской делегации в Ленинградскую область
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев подвел итоги визита тульской делегации в Ленинградскую область
вчера, в 22:27, 20 784 -10
Всех на учёт: за отказ от чипирования домашних собак тулякам грозят штрафы до 5 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
Всех на учёт: за отказ от чипирования домашних собак тулякам грозят штрафы до 5 тысяч рублей
вчера, в 12:11, 198 5562 -6

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Людей под завалами больше нет»: в Узловой спасатели завершили поиски на месте обрушения цеха 
«Людей под завалами больше нет»: в Узловой спасатели завершили поиски на месте обрушения цеха 
Погода в Туле 5 марта: сырость и «температурные качели»
Погода в Туле 5 марта: сырость и «температурные качели»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.