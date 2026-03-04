Прокуратура уличила администрацию Новомосковска в плохой уборке дорог от снега

Руководителя МКУ «Дорожное хозяйство» оштрафовали на 20 тысяч.

Фото прокуратуры Тульской области.

В Новомосковске прокуратура проверила состояние дорог в городе и пришла к выводу, что ряд улиц не соответствует установленным правилам и угрожает безопасности граждан.

Выяснилось, что на улицах Космонавтов, Куйбышева, Московской, Калинина, Шарова, Березовой, Солнечной, Садовского, Бережного, Октябрьской, Дзержинского, Пашанина, Парковой и Узловский проезд дороги плохо очищены от снега.

«На указанных территориях не очищены от снега подъезды к остановочным пунктам маршрутных транспортных средств, имеется зимняя скользкость, не убраны снежные валы вблизи пешеходных переходов, где скопление снега создает прямую угрозу безопасности граждан», — отметили в пресс-службе регионального ведомства.

Руководителя МКУ «Дорожное хозяйство» привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.