В «Октаве» пройдет «Неделя женской силы» к 8 Марта

Тулячек приглашают на лекции, мастер-классы и творческие встречи.

С 3 по 8 марта в Музее станка творческого индустриального кластера «Октава» пройдёт серия мероприятий, посвящённых женскому опыту в культуре, ремесле и современном городском пространстве. В программе — танец, разговор о литературе, история народного промысла и практическая работа с целями. 

Для гостей подготовили:

  • Лера Дондо, хореограф и основательница сообщества Holy Bad Girls — открытый танцевальный мастер-класс о женственности и уверенности в движении;
  • Дарья Лебедева, педагог Музея станка — лекцию «Женский нарратив» о роли жён писателей и их влиянии на литературный процесс;
  • Светлана Троицкая, народный мастер России — встречу «История запретной игрушки» о традиции «Тульской городской игрушки»;
  • Екатерина Тамбовская, PR-специалист кластера — мастер-класс по формулированию целей и созданию карты желаний на 2026 год.

Вход на мероприятия свободный по предварительной регистрации. 16+

https://oktavaklaster.ru/events/lablit-zhenskij-narrativ/

Автор:
сегодня, в 15:50 +4
