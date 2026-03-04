В «Октаве» пройдет «Неделя женской силы» к 8 Марта

С 3 по 8 марта в Музее станка творческого индустриального кластера «Октава» пройдёт серия мероприятий, посвящённых женскому опыту в культуре, ремесле и современном городском пространстве. В программе — танец, разговор о литературе, история народного промысла и практическая работа с целями.

Для гостей подготовили:

Лера Дондо , хореограф и основательница сообщества Holy Bad Girls — открытый танцевальный мастер-класс о женственности и уверенности в движении;

, хореограф и основательница сообщества Holy Bad Girls — открытый танцевальный мастер-класс о женственности и уверенности в движении; Дарья Лебедева , педагог Музея станка — лекцию «Женский нарратив» о роли жён писателей и их влиянии на литературный процесс;

, педагог Музея станка — лекцию «Женский нарратив» о роли жён писателей и их влиянии на литературный процесс; Светлана Троицкая , народный мастер России — встречу «История запретной игрушки» о традиции «Тульской городской игрушки»;

, народный мастер России — встречу «История запретной игрушки» о традиции «Тульской городской игрушки»; Екатерина Тамбовская, PR-специалист кластера — мастер-класс по формулированию целей и созданию карты желаний на 2026 год.

Вход на мероприятия свободный по предварительной регистрации. 16+

https://oktavaklaster.ru/events/lablit-zhenskij-narrativ/