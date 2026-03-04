Илья Степанов предложил использовать цифровые технологии для повышения зрелищности спортивных мероприятий

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Депутат Тульской областной думы, советник губернатора Илья Степанов принял участие в видеоконференции, организованной комиссией Госсовета по спорту под руководством губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. Заседание проходило в «Охта Парке» Ленинградской области.

На конференции обсуждалась инициатива по созданию современной системы объединения и мотивации спортсменов различного возраста и квалификации. Участники предложили усилить поддержку школьных спортивных клубов и детско-юношеских спортивных школ, а также разработать механизмы для продвижения талантливых спортсменов в профессиональные лиги.

Большое внимание уделили внедрению цифровых технологий и современных методов для повышения зрелищности соревнований, а также привлечение спонсоров и партнеров для развития инфраструктуры и популяризации спортивных дисциплин.

Отдельно поднимался вопрос вовлечения широкой аудитории в спорт, в том числе молодёжи и пожилых людей. Рассматривались разнообразные форматы мероприятий, которые смогут заинтересовать широкие слои населения.

Разработанные на конференции рекомендации лягут в основу новых федеральных инициатив.

«Эти инициативы призваны укрепить спортивную отрасль России, сделать спорт неотъемлемой частью жизни каждого гражданина и способствовать подготовке новых чемпионов. Работа комиссии — это не просто дискуссия, а реальный путь к преобразованию российского спорта», — отметил Илья Степанов.